Malore in casa, muore a 20 anni lo sciatore Francesco Gnuva

Ancora una tragedia legata a un malore improvviso che ha colpito un ragazzo sportivo.

Domenica mattina Francesco Gnuva, di 20 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Malesco in provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte.



Francesco Gnuva è stato colto da malore mentre era nel suo letto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Francesco era molto conosciuto per la sua attività nello Sci club Valle Vigezzo, praticava con successo lo sci di fondo: ancora a gennaio aveva partecipato ai campionati italiani giovani di Padola di Comelico a Belluno. Giovedì pomeriggio si terranno i funerali. Il 20enne lascia i genitori, i tre fratelli e le nonne.





