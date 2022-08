Malore in spiaggia: muore a 63 anni davanti alla moglie

Tragedia ad Andora, nel Savonese. Un uomo di 63 anni, Tomasino Testa, è morto vittima di un malore improvviso mentre si trovava in spiaggia con la moglie. L'uomo appena messo piede in acqua si è accasciato vicino alla riva.Immediati i soccorsi dei bagnini della spiaggia e dei sanitari della Croce Bianca andorese, ma per il 63enne non c'è stato nulla da fare.L'uomo, residente in provincia di Cuneo, lascia la moglie Luciana, il figlio Marco, le sorelle Giovanna e Margherita, il fratello Dino. La tragedia è avvenuta domenica, i funerali si sono tenuti questa mattina.