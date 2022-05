Malore in volo, pilota parmense muore poco dopo l'atterraggio

Dramma all'aeroporto di Asiago. Questa mattina poco dopo le 10.20 un aereo proveniente da Trento ha fatto un atterraggio di fortuna a causa di un malore improvviso che ha colpito il pilota. Alla guida si trovava Renato Fornaciari, 74enne di Traversetolo, molto noto nel mondo dei piloti: era vicepresidente della associazione italiana piloti di montagna con una esperienza di volo quarantennale.Era alla guida di un piccolo biplano Tiger Moth, storico degli anni Trenta, utilizzato per le riprese del film in lavorazione sull'Altopiano 'L'isola che non c'è. La vera storia di Peter Pan', prodotto dalla Jolefilm di Marco Paolini. Un film che racconta la vicenda del soldato austro ungarico morto nel 1918 sul Monte Grappa e sepolto nel Sacrario di Cima Grappa. Con la sua manovra, Fornaciari prima di morire è riuscito a mettere in salvo il passeggero che si trovava con lui.