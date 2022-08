Malore, muore a 31 anni: due giorni prima dimesso dopo controlli in ospedale

Lutto a Prato. Jonathan Gaddo Giusti, 31 anni è morto due giorni dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto il giovane era andato in ospedale a Prato dopo aver accusato un malore. Trattenuto in osservazione, era stato dimesso con i sintomi di quella che era stata valutata essere una congestione: due giorni fa si è sentito nuovamente male mentre era a casa ed è deceduto.Dipendente di un'azienda di termoidraulica, Jonathan Gaddo Giusti era anche calciante dei Verdi della Palla Grossa, gioco che è un’antica tradizione di Prato.Tanti i messaggi di lutto e condoglianze sui social. Ieri gli amici a Prato hanno organizzato una manifestazione spontanea in suo ricordo. 'Dopo aver appreso la terribile e triste notizia della scomparsa di Jonathan Giusti il quartiere ed i calcianti si stringono intorno alla famiglia ed al quartiere dei Verdi di San Marco. Non ci sono parole per descrivere la perdita di un ragazzo eccezionale come Gaddo'.