Malore, muore a 42 anni la maranellese Linda Hofer

La donna, titolare di uno studio di consulenza del lavoro, è stata stroncata da un malore l'8 gennaio mentre era a Vienna ospite del padre

Lutto a Maranello per la morte a 42 anni di Linda Höfer. La donna, titolare di uno studio di consulenza del lavoro, è stata stroncata da un malore l'8 gennaio mentre era a Vienna per qualche giorno di vacanza ospite del padre, Mike Hofer, imprenditore nel mondo ceramico. 'La mia adorata figlia Linda ci ha lasciati questa mattina a Vienna. Linda Anna Höfer, Formigine 3.8.1980 - Vienna 8.1.2023. La mia meravigliosa bambina sarà sempre con me, per sempre' - scrive il padre.



'Se ne è andata una giovane professionista, capace e gentile. Gentile come non ne fanno più. È stato un onore lavorare insieme - scrive il consigliere comunale di Modena Alberto Bignari -. Riposa in pace Linda, qua giù ci mancherai molto con la tua risata leggera ai problemi del contingente. Grazie di esserci stata Linda Hofer. Un abbraccio a chi resta'.





