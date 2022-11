Malore nel sonno, muore a 48 anni titolare di noto caseificio

Tragedia a Moglia. Micaela Azzoni, mamma di due ragazze di 18 e 22 anni, è morta la scorsa notte per un malore improvviso a 48 anni. La donna mercoledì sera aveva salutato il marito prima di andare a letto, l'uomo l'ha raggiunta dopo poco nella stanza trovandola senza vita. Immediati i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La donna era conosciutissima nel mantovano ed era titolare insieme al fratello Gianluigi del caseificio Azzoni.Tantissimi i messaggi di lutto sui social. 'Sarà molto strano non vedere più le tue nuove creazioni casearie pubblicate quasi quotidianamente, e le foto di te con le tue figlie, di cui andavi così orgogliosa.Eri decisamente troppo giovane per andare via. Che la tua bella famiglia possa avere la forza di andare avanti nonostante il dolore'.Micaela Azzoni lascia il marito le figlie di 22 e 18 anni e la sorella che vive nel Reggiano.