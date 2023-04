Maltratta e minaccia la mamma con coltello: arrestato 44enne

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I militari, intervenuti sul posto coi colleghi di Montecchio Emilia, hanno trovato l'uomo in casa scoprendo che nella sua camera da letto custodiva 22 coltelli di vari modelli (a serramanico, stiletto, pattade e machete) con uno dei quali alcuni giorni prima, aveva minacciato anche la madre.L'uomo di 44 anni, già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato arrestato. Dalle indagini è emerso che da molto tempo minacciava in maniera ossessiva la mamma avanzando nei suoi riguardi pretese economiche. I coltelli rinvenuti sono stati sequestrati dai militari che hanno poi condotto in carcere l'uomo.