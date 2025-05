Maltratta e minaccia madre e sorella: arrestata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





È stato convalidato l'arresto ai domiciliari eseguito in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Spilamberto nei confronti di una donna di 28 anni, residente a Castelfranco Emilia.

I fatti risalgono al pomeriggio del 2 maggio scorso, a seguito di una richiesta pervenuta al 112, i Carabinieri sono tempestivamente intervenuti presso l’abitazione della donna, la quale aveva minacciato ripetutamente la madre convivente e aggredito fisicamente la sorella di 22 anni.

Durante gli accertamenti, sono emersi ulteriori elementi riguardanti analoghi comportamenti violenti e maltrattanti posti in essere dalla donna nei confronti dei familiari, che hanno sporto denuncia-querela per le lesioni subite.

Al termine dell'udienza di convalida, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, ma presso un’abitazione diversa da quella della sua famiglia.

L'intervento dei Carabinieri ha permesso di interrompere un contesto di violenza domestica, evidenziando l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di abuso per la tutela delle vittime e la salvaguardia della sicurezza pubblica.