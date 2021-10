Mamma di 49 anni muore a 11 giorni dal vaccino

Tragedia lunedì mattina a Maser di Treviso. Nadia Positello, 49enne titolare di una gelateria e mamma di una ragazza di 14 anni, è morta improvvisamente per un malore accompagnato a difficoltà respiratorie.La donna è morta, dopo aver accompagnato la figlia a scuola, nell'auto del marito che stava cercando di portarla in pronto soccorso a Montebelluna.Sarà l’autopsia che sarà disposta dall’Uls su richiesta della famiglia, a chiarire le cause del decesso: il 30 settembre la donna si era sottoposta alla prima dose del vaccino anti-Covid Pfizer e da quel giorno lamentava un forte malessere e problemi a livello respiratorio. Pare che durante l'anamnesi avesse segnalato di aver avuto in passato delle tromboflebiti, ma era stata giudicata comunque idonea a ricevere la vaccinazione con Pfizer. Nadia Positello lascia la figlia, il marito Denis Polloni e la sorella Lidia, con cui gestiva la gelateria.