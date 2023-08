Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’atto è stato adottato all’esito di quanto segnalato dal Prefetto di Modena, su proposta del Comando Provinciale dell’Arma e condiviso in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.Il provvedimento segue la sospensione temporanea di 5 giorni disposta lo scorso 11 agosto, nell’ambito del medesimo procedimento amministrativo che ha portato all’odierna revoca.Durante i controlli eseguiti dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del traffico di stupefacenti sono state anche arrestate e denunciate persone che gravitavano abitualmente all’interno dell’hotel.Inoltre, l’attività di controllo dell’Arma ha evidenziato reiterate vicende sintomatiche di una situazione di radicata illegalità, anche in relazione alla particolare frequentazione di persone ritenute pericolose, perché colpite da pregiudizi penali e di polizia.