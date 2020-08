Maranello: picchia la madre di 86 anni, arrestato

Una persona agitata propensa anche allo scontro fisico. Anche con i vicini, come è successo sabato scorso, a Maranello, dove l'uomo, un 57enne pregiudicato già noto ai Carabinieri per reati contro la persona, vive con l'anziana madre, 86enne. Anche lei vittima, sabato, della sua furia.Nel pomeriggio i militari erano stati avvertiti dalla chiamata al 112 di alcuni cittadini, di uno scontro fisico che sulla pubblica via, nel corso di una lite, l'uomo aveva avuto con alcuni vicini di casa. Intervenuti sul posto i Carabinieri hanno notato il volto tumefatto dell'uomo in stato di agitazione. Il 57enne ha affermato che era causa di uno scontro avuto con un vicino e ha chiesto una ambulanza per farsi trasportare all'ospedale. Ma all'arrivo dei sanitari l'uomo si è scagliato anche contro di loro, in preda ad un attacco di ira per poi allontanarsi per fare rientro in casa. Qui lo hanno raggiunto i Carabinieri. Entrati nell'abitazione i militari hanno udito le urla dell'anziana madre che lamentava le ferite al volto provocate dal figlio. Raggiunto dai Carabinieri nella sua camera da letto dove nel frattempo si era chiuso a chiave. Entrati, i Carabinieri lo hanno bloccato e subito arrestato con l'accusa di maltrattamento in famiglia.L’arresto è stato convalidato questa mattina, per l'uomo è stato disposto il divieto di avvicinamento alla madre in attesa del processo che si celebrerà nel prossimo autunno.