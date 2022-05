Marano, auto fuori strada: grave una 48enne. Elisoccorso sul posto

Grave incidente questa mattina sulla Fondovalle, all'altezza di Marano sul Panaro. Una donna di 48 anni residente a Marano, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118 e l'elisoccorso che ha trasportato la 48enne in ospedale in gravi condizioni.