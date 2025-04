Marzaglia: moglie e figlio soffocati da Carlo Salsi prima di togliersi la vita

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si delineano con maggiore nettezza i contorni della tragedia a Marzaglia Nuova, in cui un uomo di 83 anni, Giancarlo Salsi, per tutti Carlo, camionista in pensione che con il fratello Franco aveva gestito una ditta di autotrasporti molto nota in città, ha ucciso la moglie, Claudia Santunione, 79 anni, anche lei molto conosciuta a Marzaglia per aver gestito per una vita il forno del paese, e il figlio, Stefano Salsi, 48 anni. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo ha soffocato molto probabilmente con un cuscino i familiari e, si ipotizza, nel caso della moglie, l'avrebbe anche strangolata. I loro corpi sono stati ritrovati stesi nel letto matrimoniale, uno accanto all'altro. Non presentavano ferite; la moglie aveva solo un livido sul collo, e ha perso un po' di sangue dall'orecchio, macchiando il cuscino.

Sul comodino, c'era un altro cuscino. Il corpo di Giancarlo Salsi, invece, è stato trovato sulle scale, impiccato e legato alla ringhiera con una corda e una cintura. A fare la scoperta il fratello dell'uomo. Giancarlo Salsi accudiva il figlio Stefano, affetto da una grave forma di autismo che l'aveva costretto sulla carrozzina, e la moglie Claudia, colpita da una forma di demenza senile sempre più avanzata.Gli inquirenti ipotizzano che anche l'uomo avesse iniziato ad avere problemi di salute e, a quel punto, si sia fatto prendere dalla disperazione di non riuscire più ad occuparsi dei suoi cari. Saranno le indagini, affidate alla pm Paola Campilongo, ad accertare le cause esatte della morte delle due vittime. Non è escluso che Salsi abbia dato a moglie e figlio dei tranquillanti prima di ucciderli.