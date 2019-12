Maxi evasione fiscale: 17 milioni contestati ad una azienda della moda

Diciassette milioni evasi e sottratti al fisco. E’ questa l’ingente somma accertata dalla Guardia di Finanza e contestata ad una società di capitali modenese ed una persona fisica socio della stessa operante nel settore della moda a livello nazionale.



Sotto la lente nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Modena a conclusione di due distinte ma collegate attività ispettive, basata su focus su operazioni finanziarie a potenziale rischio evasione, era finita nei mesi scorsi un’operazione straordinaria di riorganizzazione societaria posta in essere dalla società modenese, che aveva fatto emergere alcune criticità riguardanti finanziamento fruttifero erogato dal principale socio finalizzato a fornire le necessarie risorse finanziarie per l’acquisto di una quota di partecipazione.



Nel 2015, la società e il socio hanno concordato di fatto l’estinzione anticipata del finanziamento fruttifero, senza tuttavia rilevare la quota di interessi nel frattempo maturata, che quindi non sono stati dichiarati dal socio né tantomeno assoggettati a ritenuta da parte della società. Al termine delle relative verifiche fiscali, le Fiamme Gialle hanno contestato, alla società di capitali, l’omessa applicazione di ritenute alla fonte per un importo di circa 3,5 milioni di euro, ed alla persona fisica l’omessa dichiarazione di redditi di capitale per oltre 13 milioni di euro.



Dati finiti nella centrale della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che ha accertato e contestato al socio contributi evasi per 6,3 milioni di euro che il responsabile avrebbe già versato al fisco