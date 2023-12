Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Verificato che la targa del veicolo risultava rubata, i militari hanno iniziato un servizio di osservazione e pedinamento a distanza della vettura. Il pedinamento si è concluso a Massa dove i militari hanno bloccato i tre indagati. A seguito di perquisizione personale, domiciliare e dell'autovettura, sono stati rinvenuti numerosi attrezzi e strumenti da scasso professionali, la somma complessiva di 65.365 euro in banconote di diverso taglio, alcuni gioielli, tra i quali quelli asportati durante il furto di Vignola. La restante parte, composta prevalentemente da oggetti preziosi, é risultata essere provento di furto in appartamento commesso in Lucca pochi giorni prima, tra i quali oggetti vi era anche una fede in oro giallo che è stata restituita ai legittimi proprietari. I tre fermati si trovano ora in carcere, un quarto è latitante.