Maxi tamponamento sulla A1: conivolti sette camion e due auto

E' stata riaperta in direzione Milano l'autostrada A1 dopo il maxi tamponamento che si è verificato questa mattina all'altezza di Bologna. L'incidente ha coinvolto due auto e sette camion al km 191, tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con l'A14 in direzione Milano. Tra Sasso Marconi e il raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli permangono code per ripristino incidente. Sul posto intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale, i mezzi di soccorso meccanici e sanitari.