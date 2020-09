Medolla, boato nella notte, fatto esplodere bancomat Bper

Sarebbero due, forse tre, gli autori dell'assalto nella notte allo sportello automatico della filiale di Via Roma di Bper Banca a Medolla. Utilizzando iniezione di gas fatto esplodere i tre hanno divelto lo sportello riuscendo a sottrarre parte del contenuto. Un boato forte e percepibile a chilometri di distanza, quello derivato dall'esplosione, che ha svegliato molti residenti della zona e moltiplicato le chiamate ai centralini dell'emergenza. Subito sul posto i Carabinieri della Compagnia di Carpi, che dai primi accertamenti hanno ipotizzato la presenza di due o tre persone. Che una volta in possesso del contenuto dello sportello sono fuggiti a bordo di un auto di grossa cilindrata, facendo perdere, per ora, le proprie tracce.

