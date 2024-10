Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il giovane è indagato in concorso con un connazionale per aver rapinato, il 12 luglio 2023 a Mirandola, un giovane nordafricano a cui, con minacce gravi e percosse, era stata sottratta una mountain bike, denaro contante, documenti di soggiorno ed una tessera bancomat poi utilizzata per numerosi acquisti. Il 20enne era stato per questi motivi sottoposto all'obbligo di dimora con ulteriore prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione in orario notturno.I Carabinieri di Medolla accertavano, negli ultimi dieci giorni, assenze ingiustificate dell'interessato nella sua dimora in occasione di ben 5 controlli notturni. Inoltre il tunisino avrebbe commesso un furto L’11 ottobre scorso all'interno di un supermercato di Medolla.Il ragazzo ora si trova in carcere a Modena.