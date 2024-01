Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'allarme alla Polizia di Stato è scattato alle 13 di ieri, da un operatore della comunità che segnalava lo scontro tra alcuni ragazzi. Gli agenti della Squadra Volante giunti sul posto, hanno subito rintracciato gli autori, due dei quali si erano allontanati a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine per poi rientrare subito dopo in comunità.Lo scontro, nato per cause relative alla convivenza tra i coinvolti, ha visto la partecipazione di quattro minori tunisini che hanno aggredito due giovani pakistani.Gli aggressori, due dei quali già conosciuti a questi Uffici della Questura per altri episodi, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.