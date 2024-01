Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al centro della vicenda un uomo di 53 anni, residente nella bassa, arrestato in modalità “differita” per avere violato le misure coercitive imposte dal Giudice per reati di “Codice Rosso”.L'uomo era già stato sottoposto a procedimento penale per i reati di “atti persecutori” e “maltrattamenti contro familiari o conviventi” e per questo colpito il sei gennaio scorso, dalla misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di comunicare con questa attraverso qualsiasi mezzo. Divieto violato. L'uomo, il 28 gennaio scorso, ha inviato alla vittima alcuni messaggi telefonici che sono stati documentati e segnalati ai Carabinieri ieri mattina.I militari, subito attivati per le ricerche, lo hanno rintracciato all’interno di un locale pubblico e lo hanno dichiarato in stato di arresto in applicazione dell’art. 382 bis del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 168/2023 recante “disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. In stato di arresto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.