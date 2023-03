'Mi hai investito': straniero irregolare strattona automobilista

Nel corso dell’intervento, è emerso che un 51enne, alla guida della sua autovettura era stato fermato da un 40enne straniero, il quale asseriva di essere stato investito dal suo veicolo, il quale, nel transitare, gli avrebbe schiacciato un piede. La persona straniera, con molta insistenza, stava chiedendo del denaro all’autista, a titolo risarcitorio, strattonandolo per un braccio. Il 40enne, tuttavia, oltre a non presentare evidenti segni dell’asserito investimento, da accertamenti è risultato irregolare nel territorio della Stato e già gravato da un provvedimento di espulsione.L’uomo è stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e oggi è stato accompagnato presso il Centro per il Rimpatrio.