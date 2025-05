Modena centro: scontro tra due auto e un camion nella notte, grave quarantenne

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Grave incidente stradale nella notte intorno alle 00:30, in viale Tassoni, a Modena. Coinvolti nello scontro due automobili e un camion.

Nel violento impatto le conseguenze maggiori ai danni di un uomo di 40 anni rimasto gravemente ferito, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara. L’uomo sarebbe rimasto incastrato all’interno del veicolo, rendendo necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco (115) per estrarlo dalle lamiere dell'auto.



Coinvolta anche una donna di 29 anni, trasportata sempre all'ospedale di Baggiovara con ferite più lievi.



Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.