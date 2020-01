Milano Marittima, finisce con la minicar nel canale: muore 17enne

Tragedia oggi pomeriggio a Milano Marittima. Un ragazzo di 17 anni, Lorenzo Forte, è morto finendo con la sua minicar nel canale Cupa, adiacente a via Baldini a Milano Marittima, sul litorale. Attorno alle 15 il mezzo guidato dal ragazzo, per cause ancora al vaglio della polizia locale di Cervia, è uscito di strada nei pressi di una rotonda. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio che ha visto la minicar in acqua. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco.