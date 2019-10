Mille euro per un grammo di Shaboo: sei arrestati

Detenevano e trafficavano la più potente droga oggi sul mercato, lo Shaboo, venduto al dettaglio ad un prezzo dagli 80 ai 100 euro per un decimo di grammo, e costituivano una ramificata organizzazione criminale che da Como, dove le indagini della locale compagnia dei Carabinieri sono partite nel giugno scorso a seguito di due arresti, era ramificata anche nelle province di Milano Monza e Modena.



Dopo i due arrestati le indagini condotte dall'Arma dei Carabinieri basate anche su intercettazioni telefoniche, hanno permesso di ricostruire il sodalizio criminale che si riforniva della potente metanfetamina prodotta in cristalli soprattutto nel sud est asiatico, per poi spacciarla nei loro rispettivi territori. Un nigeriano e cinque filippini. Tre di questi residenti a Modena, già agli arresti domiciliari. Questa mattina il punto in conferenza stampa è stato fatto a Como dal comandante della compagnia dei Carabinieri Francesco Donvito. Nelle province di Como e Monza i militari sono risuciti ad arrestare i soggetti in flagranza di reato. A Modena i Carabinieri sono arrivati attraverso gli accertamenti sugli arrestati a Como. La via della droga era tracciata e portava ai tre filippini dediti allo spaccio in città. Nei confronti loro e degli altri componenti dell'organizzazione, è scattata l'ordinanza di custodia cautelare dell'autorità giudiziaria, eseguita questa mattina, anche a Modena, dal comando provinciale dei Carabinieri. Dei tre filippini solo uno è finito materialmente in manette. I Carabinieri sarebbero sulle tracce degli altri due, ora latitanti.









E se la scoperta di un traffico di shaboo rappresenta una novità per la provincia di Como, non lo è per quella di Modena dove le bande nigeriane hanno preso da tempo il sopravvento su quelle filippine nel commercio della potente anfetamina. Capace, quando assunta inalandola con una cannuccia, di dare forti effetti immediati ed una altrettanto immediata dipendenza.