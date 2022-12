Minacce a Catia Silva, Frijo e Rondinelli in carcere dopo la sentenza

Minacciarono, in pieno stile mafioso, l'ex consigliera comunale Catia Silva (), oggi referente legalità per Fdi, e così oggi, dopo la condanna definitiva in Cassazione di pochi giorni fa , sono finiti in manette. Si tratta del 43enne Girolamo Rondinelli e del 56enne Salvatore Frijo, residenti a Brescello, che sono stati portati in carcere e che dovranno ora scontare una pena di quattro mesi e 15 giorni di reclusione.I carabinieri li hanno arrestati alle prime ore di questa mattina appunto dopo che sono divenute esecutive le sentenze di condanna per minaccia continuata in concorso, aggravata dal metodo mafioso. La condanna si riferisce a fatti risalenti al marzo 2010, avvenuti a Brescello nei confronti dell'allora consigliera comunale, Catia Silva (difesa dall'avvocato Gianluca Vinci), presa di mira per la sua attività politica e le sue dichiarazioni contro la criminalità organizzata.Come si ricorda, il paese di don Camillo e Peppone fu sciolto per mafia e commissariato nel 2016, proprio a causa di infiltrazioni e condizionamenti da parte di alcuni esponenti delle cosche ndranghetiste sul territorio, emersi tra l'altro nelle carte della maxi-inchiesta Aemilia.Ricordiamo che nel luglio 2020 la Cassazione aveva confermato anche le condanne a 6 mesi per Salvatore Grande Aracri e Alfonso Diletto, per minacce e tentata violenza privata nei confronti della stessa Silva.In particolare Diletto aveva tentato di far ritrattare gli articoli di giornale attraverso i quali - da sola, nell'isolamento più completo - la Silva denunciò le infiltrazioni mafiose della Ndrangheta a Brescello, ben prima del commissariamento.