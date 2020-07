Ha minacciato con un coltello a serramanico e poi con un paio di forbici sia il titolare di un negozio di barbiere, in via Ganeto 39 a Modena, con la richiesta di consegnare il contenuto della cassa, sia un cliente, un cittadino bengalese, che di fronte a quel gesto aveva intimato all'uomo di fermarsi e di chiamare la Polizia.L'uomo, un 37enne tunisino, dopo essere entrato nel negozio con la scusa di doversi tagliare i capelli, era andato in escandescenza di fronte alla richiesta del barbiere di attendere alcuni minuti il proprio turno. Da qui la tentata rapina e le minacce. Con forbici (afferrato un paio all'interno del negozio), e con un coltello a serramanico, che aveva in tasca. Per poi fuggire senza mettere in atto la rapina. Gli agenti della Squadra Volante lo individuarenno e lo arrestaranno poco dopo e poco lontano, in via Badia. Ancora in stato di escandescenza l'uomo ha reagito anche al loro arrivo, colpendo uno degli agenti al volto con uno schiaffo.Il fatto è accaduto intorno alle ore 18,30. Il protagonista è risultato essere identificato con 23 nomi diversi (alias), che aveva dichiarato nel corso della sua lunga carriera criminale condotta a Modena. Una volta portato in questura per gli accertamenti, è risultato carico di precedenti oltre che di nomi falsi. Un carico di precedenti che gli costeranno non solo la conferma dell'arresto in carcere ma anche, probabilmente, il prolungamento del periodo di detenzione. Con l'accusa di tentata rapina aggravata dall'uso di oggetti atti ad offendere, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.