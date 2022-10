Minaccia con coltello albergatore e Carabinieri: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno chiuso l'intervento d'emergenza, questa mattina intorno alle 11, in un albergo di Modena con l'utilizzo del teaser in dotazione, da alcuni mesi, attraverso il quale un uomo di 55 anni è stato immobilizzato ed arrestato. Pochi istanti prima l'uomo aveva aggredito e minacciato con un coltello il gestore di un hotel nei pressi del centro città, per rapinarlo di 10 euro. La scena notata da altri presenti ha fatto scattare l'allarme alle forze dell'ordine. Poco dopo la pattuglia dei Carabinieri era sul posto individuando l'uomo ancora dentro il locale. Alla vista dei militari il malvivente ha reagito puntando verso di loro il coltello, rendendosi pericoloso e giustificando così l'utilizzo del teaser in dotazione ai Carabinieri. Immobilizzato è stato arrestato per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia grave e porto di oggetti atti ad offendere.Nella foto, contante e droga sequestrata ai tre giovani arrestati