Minaccia di gettarsi dal quinto piano: salvato

Dopo averlo raggiunto, al quinto piano di un palazzo in via Martiri di Belfiore, a Carpi, sono entrati in contatto verbale ed emotivo con un uomo che per motivi ignoti aveva deciso di farla finita, minacciando di gettarsi dal quinto piano, aggrappandosi alla parte esterna del parapetto del balcone. L'allarme è stato dato da alcuni residenti che lo hanno notato. Dopo aver guadagnato l’accesso all’appartamento, i Carabinieri e gli operatori della Polizia Municipale sono riusciti ad entrare in sintonia con l’uomo, avviando una negoziazione durata mezz’ora, a farlo ragionare, calmare e, tendendogli la mano, a convincerlo a desistere, facendolo rientrare in casa. Ora l’uomo è ricoverato in una struttura ospedaliera della provincia.