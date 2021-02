Minaccia di morte, picchia ed estorce denaro ad una anziana: arrestato

La conoscenza del territorio e dei personaggi già noti per precedenti reati ha portato i Reparti dell’Arma dei Carabinieri a concentrare l'attenzione su di un 25enne nordafricano, risultato il responsabile del reato di estorsione e lesioni personali pluriaggravate. Ai danni di una anziana, 74enne residente a Lama Mocogno. L'uomo, lo scorso 1 febbraio, era riuscito ad introdursi furtivamente all'interno dell'appartamento della donna, colpendola al volto e minacciandola di morte per farsi consegnare il denaro disponibile. Mille euro quelli custoditi dall'anziana in casa, consegnati all'uomo che si dà alla fuga. La donna, stesa a terra, recupera le forze e solo in quel momento chiama le forze dell'ordine che in pochi minuti la soccorrono insieme ai sanitari per le prime cure.I militari raccolgono le prime informazioni che incrociate con quelle già a loro a disposizione sui soggetti più problematici consentono di restringere il campo sui potenziali sospettati. Tra questi c'è un 25enne residente nella zona. Iniziano le ricerche diramate a livello territoriale. Poco dopo l'uomo viene individuato nei pressi dell’autostazione di Pavullo nel Frignano dove, notata la presenza dei militari, tenta subito di darsi alla fuga in centro. Tentativo inutile. I Carabinieri gli sono adosso e lo bloccano. La piena e diretta responsabilità dell'accaduto è comunque tutta da provare. Gli elementi già a disposizione attraverso la testimonianza della vittima dell'aggressione vengono incrociati con la ricostruzione degli spostamenti e con gli indumenti indossati dall'uomo, oltre ai riscontri all'interno dell'appartamento dove i militari trovano 600 euro, ritenuti parziale provento del reato.Elementi che dal Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Lama Mocogno dei Carabinieri finiscono sul tavolo della procura della repubblica di Modena che consentono di fare scattare l'arresto nei confronti dell'uomo, accusato di estorsione e lesioni personali pluriaggravate. Provvedimento cautelare successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena che ha disposto gli arresti domiciliari.