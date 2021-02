Minore alla guida di notte senza documenti e arsenale per lo scasso

E' lunga la lista quella che compone le violazioni commesse la scorsa notte da due giovani nomadi che, fermati dalla Polizia di Stato, a mezzanotte e trenta, in viale Amendola, a Modena, sono risultati entrambi senza documenti, in stato di ebbrezza e con l'auto piena, senza giustificato motivo, di attrezzi per lo scasso. Con l'aggravante che tra i due, di 17 e 20 anni, entrambi pluripregiudicati, era proprio il minore ad essere alla guida di un auto risultata di proprietà di pregiudicato di Bologna, forse un prestanome, visto che di auto, a lui, ne sono risultate intestate otto diverse.Una notte di follia e di reati quella che avrebbero continuato ad affrontare e a vivere i due se non fosse avvenuto il fermo degli agenti che insospettiti dall'auto e dal loro incidere hanno deciso di fermarli per un controllo. Che ha fatto emergere, nell'auto, un vero e proprio arsenale di oggetti da scasso che presumibilmente, di fronte all'occasione, avrebbero utilizzato per commettere furti. Per loro un'altra denuncia per detenzione di materiale atto alla scasso, una raffica di sanzioni per guida durante l'ora vietata della notte, in stato di ebbrezza, senza patente, ed il sequestro dell'auto.La loro azione illegale e pericolosa nei confronti di altri utenti della strada e per la sicurezza pubblica è stata bloccata da quella degli agenti, ma la cronaca conferma che casi del genere non sono rari. Per questo la Polizia di Stato, attraverso gli organi di informazione, ha lanciato un appello ai cittadini affinché segnalino la presenza di persone e di mezzi che per movimenti e gesti, possano risultare sospetti.