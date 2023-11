Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

All'arrivo degli agenti il giovane appariva ubriaco. I poliziotti dalle dichiarazioni dei testimoni hanno ricostruito l'accaduto: alle 7 del mattino l'indagato si era introdotto nell'area cortiliva di un condominio e si era impossessato di una bicicletta assicurata ad una rastrelliera tramite catena. Aveva poi tentato di strappare di dosso il marsupio ad un cittadino di passaggio senza riuscirvi e a quel punto aveva aggredito una donna sopraggiunta in soccorso del primo, la quale, tra l'altro, aveva riconosciuto come propria la bicicletta in possesso dell'indagato. Poco dopo il 20enne, non riuscendo ad aprire la portiera dell'auto all'interno della quale si trovava la donna, ha scagliato contro il veicolo la bicicletta e ne aveva infranto con le mani il finestrino per poi strattonare la donna scesa nel frattempo dall'auto.Nella giornata del 18 novembre il Gip del Tribunale di Modena ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del 20enne.