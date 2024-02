Incinta, si sente male, corsa da Mirandola all'ospedale di Carpi dove la bimba nasce morta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Direzione ospedale di Carpi, insieme a Modena ospedale di riferimento per le gestanti dell'area nord dopo la chiusura del presidio mirandolesa. Ma la situazione nel frattempo sarebbe precipitata. La donna sarebbe stata sottoposta a taglio cesareo per fare nascere la bambina con procedura d'urgenza. Procedura che non ha evitato l'esito infausto. La bimba è nata morta.



Il sindaco di Mirandola Alberto Greco ha accolto 'con dolore e sgomento la notizia del lutto che ha colpito una coppia mirandolese, la cui bambina ha visto la luce già priva di vita presso l'ospedale “Ramazzini” di Carpi. Un colpo durissimo, che riporta l’attenzione sull’importanza fondamentale della salute e sul valore della vita: due diritti imprescindibili, che nessuna scelta politica può prevaricare o mettere a repentaglio'.





'In attesa di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, rimane la ferita aperta una comunità che si stringe - con pacatezza, raccoglimento e rispetto - ai due giovani coniugi nella condivisione di un dolore che non si sana - afferma il sindaco -. Il mio pensiero va alla mamma ed al papà della piccola vittima: si tratta di una sciagura per la quale non esiste alcuna parola che possa lenire il dolore – commenta il sindaco Greco commosso per la tragedia - Questo fatto così grave riporta inevitabilmente l’attenzione sulla situazione sanitaria del nostro distretto e sull’importanza fondamentale di un punto nascite che funga da presidio attivo e permanente per le donne della bassa modenese. La tutela della salute rappresenta uno dei principi che regola un Paese civile e, in questo momento di lutto per tutta la comunità che rappresento, mi auguro che possa essere riaperto il prima possibile il punto nascite dell’Ospedale Santa Maria Bianca'.