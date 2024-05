Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I fatti risalgono al 22 marzo scorso. L’attività investigativa condotta dal Commissariato di Mirandola ha consentito di risalire all’identità dei cinque giovani che avevano dato vita ad una rissa sulla pubblica via nel centro di Mirandola. Uno degli indagati, in risposta a delle offese, aveva colpito un altro ragazzo al volto con un pugno procurandogli una ferita allo zigomo, per poi allontanarsi. La parte offesa, insieme al fratello, era andato alla ricerca del suo aggressore, ritrovandolo in compagnia di due amici. Fra i cinque la situazione era degenerata sfociando in una rissa, durante la quale due dei contendenti erano rimasti feriti e avevano dovuto ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso.