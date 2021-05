Mirandola, evade da domiciliari e preleva droga: arrestato marocchino

Ieri i carabinieri della compagnia di Carpi, in collaborazione con quelli della stazione di Mirandola, hanno arrestato un marocchino ventiduenne, domiciliato a Mirandola. L’uomo, evadendo dalla propria abitazione dove era detenuto agli arresti domiciliari per aver commesso una rapina a Modena nel dicembre 2020, si è dapprima recato a Castelfranco Emilia, raggiungendo un casolare, prelevando più di mezzo chilo di droga destinata naturalmente ad essere ceduta. I militari lo hanno bloccato, rinvenendo 300 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish e la somma contante di 2400 euro oltre ad un bilancino di precisione. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di cessione e tradotto presso la casa circondariale di Modena.