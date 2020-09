Mirandola, fanno esplodere bancomat e fuggono in auto

Il bancomat di piazza della Costituzione di Mirandola è stato fatto esplidere questa notte intorno alle 2. I ladri a volto coperto si sono dati poi alla fuga con un’auto scura. Il denaro asportato è in corso di quantificazione, in considerazione che parte di questo è rimasto danneggiato e bloccato nel bancomat stesso. I carabinieri di Carpi e della stazione di Mirandola sono intervenuti immediatamente sul posto ed hanno attivato le ricerche e le indagini.

