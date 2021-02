Mirandola: incendio in deposito self-service

Nessun ferito ma danni ingentissimi ai locali di una magazzino di una attività self service sulla via Statale Sud, a Mirandola. Il rogo (cause in corso di accertamento), si è generato poco dopo la mezzanotte. Sul posto oltre la squadra dei Vigili del Fuoco di Mirandola altre tre squadre inviate dalla Sala Operativa provinciale del 115. I Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme impedendo si propagassero all'intero locale e alle attività commerciali vicine al ristorante. Danni rilevanti, nessun feriti. Cause in corso di accertamento.