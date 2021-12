Mirandola: scontro frontale, un morto e 5 feriti

Tragico incidente questa sera alle ore 18:30 in via delle Nazioni a Mirandola. A perdere la vita un mirandolese, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale due mezzi sono entrati in collisione frontalmente all'altezza di un incrocio. Tragiche le conseguenze per il conducente di uno dei due mezzi, morto sul colpo da solo su una delle due auto coinvolti. I cinque componenti di una famiglia viaggiavano sulla seconda auto. Due genitori e tre figli, tutti feriti. Imponente spiegamento di forze di polizia e sanitari per il soccorso. Mobilitati i vigili del fuoco da San Felice sul Panaro per estrarre le persone dagli abitacoli delle auto. Per una di loro purtroppo nulla da fare. Per gli altri è stato disposto il trasporto all'ospedale con diverse ambulanze partite principalmente da Mirandola. Notevole l'impatto anche sulla viabilità, dovuto alla chiusura totale della strada.Il traffico è stato deviato all'altezza della rotatoria sulla strada statale 12 verso nord è all'altezza della rotatoria di via 29 maggio verso sud.