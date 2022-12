Mirandola, tentata estorsione ai danni di un minore: arrestato 21enne

Per la riconsegna dei documenti della vittima l'arrestato pretendeva 300 euro da consegnare di persona

La polizia di Mirandola ha arrestato un ragazzo di 21 anni per tentata estorsione. L'arresto è avvenuto a seguito della denuncia di un minorenne di una rapina subita da parte di un ragazzo conosciuto pochi giorni prima sui Instagram il quale, dopo una minaccia, si era fatto consegnare i documenti di identità.



Per la riconsegna dei documenti l'arrestato pretendeva 300 euro da consegnare di persona. La polizia si è presentata all'incontro e ha arrestato il 21enne, che aveva i documenti della vittima con sè, in flagrante. Il giovane si trova ora in carcere.





