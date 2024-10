Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Raggiunto e fermato dagli operatori, il minorenne è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 49,35 grammi, oltre a 6 pastiglie di ecstasy/MDMA e ad un bilancino di precisione, nascosti all’interno del marsupio.Nella sua disponibilità è stato rinvenuto anche un coltello a scatto, motivo per il quale è stato denunciato per i reati di detenzione abusiva di armi e porto di armi od oggetti atti ad offendere.Al termine delle formalità di rito, di concerto con la Procura per i Minorenni di Bologna, il giovane è stato associato presso il Cpa di Bologna.Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e applicato al giovane la misura cautelare del collocamento in comunità minorile.