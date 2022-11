Modena, 2 furti nella stessa abitazione in 2 giorni: arrestato

Nel corso della notte, i carabinieri di Modena hanno arrestato un 31enne per furto in abitazione, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.Da quanto ricostruito l’uomo è rimasto coinvolto in 2 furti, avvenuti in 2 giorni, nella medesima abitazione. Il primo è stato commesso nel pomeriggio di ieri 2 novembre, quando è stata asportata la borsa della vittima con all’interno documenti personali, carta di credito e le chiavi della propria autovettura. Il secondo, stanotte, quando il giovane si era recato presso la medesima abitazione, asportando l’autovettura della donna che, accortasi di quanto stava accadendo, ha subito chiamato il 118.I militari, dopo aver constatato l’accaduto, hanno rintracciato l’uomo alla guida della macchina poco prima rubata; fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso anche della borsa sottratta la sera prima. Successive verifiche l hanno consentito di accertare anche che il medesimo aveva eseguito dei prelievi con la carta di credito della donna per un valore di oltre 400 euro.Arrestato, sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di domani.