Modena, 20enne brasiliano estorceva denaro al padre adottivo

Il giovane aveva cagionato al padre lesioni personali come escoriazioni al volto, contusione al piede e perforazione del timpano destro. Le angherie proseguivano dal 2018. La polizia ha raccolto una serie di fonti di prova sufficienti perché il Gip potesse emettere la misura coercitiva in carcere nei confronti del 20enne.

Il ragazzo aveva minacciato il padre di non farlo uscire di casa, di “riempirlo di botte”, di rivendere i suoi beni personali e di colpirlo, impugnando un coltellino multiuso. Lo aveva anche aggredito fisicamente con spinte e schiaffi con lo scopo di farsi consegnare somme di denaro da 70 a 200 euro alla volta, per acquistare sostanza stupefacente.

E' finito in carcere il 30 ottobre scorso un giovane 20enne, nato in Brasile, per estorsione ai danni del padre adottivo di 58 anni.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.