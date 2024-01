Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I controlli hanno riguardato dapprima tutta la zona Gramsci, con particolare attenzione al complesso R-Nord e al Parco XXII Aprile; proprio all’interno di quest’ultimo, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 59 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana.Il servizio si è poi spostato in zona Tempio – Stazione Ferroviaria, dove sono stati effettuati pattugliamenti anche appiedati in Corso Vittorio Emanuele II e vie limitrofe, fino a Piazzale Dante. In viale Crispi sono stati fermati per un controllo di polizia cinque cittadini pakistani tra i 22 e i 24 anni, tutti denunciati per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul Territorio Nazionale. Il 22enne in particolare è stato arrestato in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emessa a Bologna, per violenza sessuale e lesioni nei confronti di un minorenne.Effettuate verifiche, estese agli avventori, presso due esercizi commerciali in zona Tempio. Nel complesso sono state identificate 111 persone, di cui 56 straniere.