Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il giovane in questione, non notando la presenza degli agenti, nel vano tentativo di rubare il motociclo è riuscito a forzare il sottosterzo e a tranciare i fili di accensione.Gli agenti hanno fermato e identificato il 24enne, già noto alle Forze dell’Ordine, rinvenendo nella sua disponibilità due viti riconducibili al motociclo e un cacciavite.L’indagato, irregolare sul territorio nazionale, è stato anche denunciato in stato di libertà in quanto inottemperante all’ordine del Questore di Modena di lasciare il territorio nazionale.All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.