Modena, 29enne straniero fermato prende a morsi poliziotto

Nella tarda mattinata di ieri, domenica 2 gennaio, la polizia ha arrestato un uomo di 29 anni, con predenti di polizia, per resistenza e lesioni personali.Gli agenti in servizio di pattugliamento presso il parco XXII Aprile, area interessata da mirati servizi antidroga, hanno notato la presenza di un uomo dai movimenti sospetti che, alla vista degli operatori e al successivo controllo, mostrava evidenti segni di insofferenza e indisponibilità al controllo.L’uomo in un primo momento intimava con voce alta e in lingua inglese di lasciarlo stare per poi passare alle vie di fatto, colpendo prima un agente con una gomitata in viso per poi mordere la mano dell’altro e opponendo resistenza all’accompagmento presso gli uffici della Questura.Lo straniero è stato quindi arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre gli Agenti medicati presso il Pronto Soccorso hanno riportato rispettivamente prognosi di 5 e 10 giorni.La posizione soggettiva è già stata posta al vaglio della Divisione Antricirmine della Questura per l’adozione delle misure di prevenzione del caso, trattandosi di autore di reato proveniente da altra provincia.