Modena, 51enne tunisino ubriaco e contromano in rotatoria

È successo nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile, poco prima dell’una, nella rotatoria all’incrocio tra le via Lamarmora e Delle Suore. Chi è entrato in rotatoria contromano è un 51enne di Maranello, originario della Tunisia, che proveniva dalla tangenziale con un’Opel corsa, viaggiava in direzione centro e ha girato a sinistra entrando in collisione frontalmente con una Citroen guidata da un 53enne residente in un paese della provincia. È intervenuto anche il 118 e il 51enne è stato accompagnato in ospedale con lesioni non gravi.

Negli esami con l’etilometro il 51enne ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,77 (il limite è 0,5 grammi per litro) collocandolo nella terza e più grave fascia individuata dalle normative. All’uomo è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza definito dall’articolo 186 del Codice della strada, che ha fatto scattare il ritiro della patente. Patente ritirata anche al 53enne il cui tasso alcolemico ha raggiunto 1,21. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto fermo amministrativo.



In base alle denunce sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a loro carico (l’ammenda va da 1.500 a 6mila euro) e gli addebiti accessori, tra cui la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da uno a due anni. La sanzione potrà essere pure aumentata da un terzo alla metà, dal momento che i fatti sono stati commessi nelle ore notturne (dopo le 22 e prima delle 7).