L’immediato intervento dei militari ha permesso di fermare ed identificare la persona, un 63enne, che si era dato alla fuga in sella ad una bicicletta. L’uomo sottoposto ad accurato controllo è stato trovato in possesso di una forbice della lunghezza complessiva di 20 centimetri, occultata all’interno di un marsupio.La persona poco prima avrebbe danneggiato un’autovettura in sosta, forando gli pneumatici con le forbici, per motivi tuttora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. L’uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di strumento atto ad offendere e danneggiamento.