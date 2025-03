Modena, accoltellato in strada alle 7 del mattino: ferito marocchino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un venticinquenne è stato accoltellato intorno alle 7 a Modena a seguito di un litigio avvenuto in strada. Il giovane, originario del Marocco, è stato colpito da almeno un fendente alla schiena tra via Monte Kosica e viale Crispi, alle porte del centro storico. Immediato l'intervento del 118 sul posto. Portato al Policlinico, il ferito è risultato avere una prognosi di una ventina di giorni. Non si esclude che alla base dell'accaduto possa esserci lo spaccio di stupefacenti. Indagano i carabinieri, che cercano l'aggressore allontanatosi subito dopo l'accaduto.