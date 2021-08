Modena, aggredisce e tenta di violentare commessa: arrestato nigeriano

Gravissimo episopio di tentata violenza sessuale sabato mattina in pieno centro a Modena. Stefania Koll, una negoziante del negozio Onze Point di via Emilia Est, è stata aggredita da un nigeriano 38enne, con precedenti, che ha tentato di violentarla strappandole i vestiti. L'uomo, messo in fuga dalle urla e dalla reazione della donna, è stato arrestato dalla polizia giunta sul posto, determinante per fermarlo l'intervento da parte di un passante, anch'egli straniero.'L’aggressione alla negoziante di via Emilia Est è un atto gravissimo - scrive il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli -. Appena ne sono venuto a conoscenza, ho chiesto alla polizia locale Modena di andare a trovarla, per sincerarsi delle sue condizioni, esprimendole la massima solidarietà mia personale e di tutta la città, non potendo recarmi personalmente al negozio. Le sicurezze urbane, che decliniamo sempre al plurale, sono un valore fondamentale, che richiede il contributo di tutti. Chi si rende responsabile di queste azioni deve venire condannato e deve scontare la pena in carcere, perché è una minaccia per tutta la collettività. Ringrazio le forze dell’ordine per l’immediato arresto, e ringrazio il cittadino che, inseguendo il colpevole, ha consentito l’arresto del delinquente ed è finito anche lui in ospedale'.