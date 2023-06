Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il 9 giugno presso il casello di Reggiolo sull’A22, gli agenti della polizia di Modena Nord durante il servizio di vigilanza stradale, hanno sottoposto al controllo un autoarticolato con alla guida un cittadino albanese. Nella circostanza l’uomo ha esibito una patente di guida extra UE che ha destato qualche sospetto. Infatti, da un’accurata valutazione del titolo abilitativo, il personale operante notava che il documento presentava alcuni sistemi di sicurezza non conformi. Accompagnato in Ufficio per gli ulteriori accertamenti di rito e foto segnalamento, è emerso che l’autista aveva numerosi “alias” risultando inoltre destinatario di un provvedimento di carcerazione per evasione.Il conducente è stato quindi arrestato in esecuzione del provvedimento di carcerazione ed accompagnato presso il carcere Sant’Anna di Modena.E' stato anche denunciato per la falsificazione della patente di guida albanese con conseguente sequestro del documento. Applicato anche il fermo amministrativo di tre mesi al veicolo stesso.