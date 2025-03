Modena, arrestata banda specializzata in furti di Land Rover

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I carabinieri di Modena, hanno condotto in carcere due uomini di 46 e 48 anni, posto agli arresti domiciliari un uomo di 39 anni e imposto l'obbligo di dimora in provincia di Napoli, con divieto di uscita notturna dal domicilio, nei confronti di un uomo di 38 anni.

Tutti gli indagati, originari di Napoli, sono accusati di furto di autovetture di grande valore commerciale avvenuti nel modenese e in altre parti del territorio nazionale, nel periodo febbraio – maggio 2024.

Le indagini dalla Procura di Modena hanno riguardato plurimi furti di veicoli Land Rover top di gamma – con valore commerciale compreso tra i 120.000 e i 240.000 euro – consumati in luoghi limitrofi e con analogo modus operandi, hanno avuto origine il 26 febbraio 2024 in seguito alla presentazione della denuncia di furto di una “Range Rover”, rubato all’esterno di un locale pubblico di Modena.La successiva commissione di analoghi furti di tre identiche autovetture registrati il 27 e 28 febbraio 2024 a Reggio Emilia, Rubiera e Fiorano Modenese, ha portato i carabinieri ad approfondire gli accertamenti sui furti che si verificavano nonostante le lussuose autovetture fossero tutte munite di moderni sistemi antifurto.L’esame incrociato di numerose telecamere di videosorveglianza pubblica e privata, e di lettori di targa, ha consentito di individuare almeno quattro indagati, che si spostavano con due autovetture prese a noleggio nel napoletano, i quali, in pochi istanti riuscivano ad aprire i veicoli per poi dileguarsi.La reiterazione dei furti e le analogie tra gli stessi permettevano ai carabinieri di individuare i quattro indagati, con precedenti per reati contro il patrimonio, ripresi da più telecamere mentre si intrattenevano in locali pubblici tra un furto e l’altro.Nei confronti di due dei quattro indagati si procede altresì per altri quattro furti di altrettante Range Rover commessi a Pescara, Porto Potenza Picena e Camerano nel periodo 16-23 maggio 2024.Gli indagati, come ricostruito dalle indagini, si spostavano nelle aree geografiche prescelte, trascorrendovi 2-3 giorni necessari per compiere i furti. Dopo avere individuato il veicolo da rubare, servendosi di un “jammer” inibivano i sistemi GPS in dotazione, quindi procedevano a forzare ed asportare il mezzo che poi veniva parcheggiato temporaneamente in località ritenute sicure dove venivano manomesse le centraline elettroniche per impedirne la localizzazione. Il veicolo rubato veniva poi recuperarlo dopo la disattivazione dei dispositivi di rilevazione satellitare.